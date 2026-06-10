Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Nötigung im Straßenverkehr

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Dienstag (09.06.2026) gegen 17.15 Uhr kam es in der Stenglinstraße zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Ein 60-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw in der Stenglinstraße in westliche Richtung. Hierbei bedrängte ihn ein bislang unbekannter Fahrzeugführer durch dichtes Auffahren. Beim Abbiegen an der Einmündung zur Virchowstraße überholte das andere Fahrzeug und zwang den 60-jährigen Mann in der Folge zu einer Gefahrenbremsung. Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung im Straßenverkehr gegen einen bislang unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

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