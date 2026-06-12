Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: FIFA-Weltmeisterschaft 2026 - Polizei Euskirchen setzt auf sichere und friedliche Fanfeiern

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Kreis Euskirchen (ots)

Die Vorfreude auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 steigt. Auch in Euskirchen werden zahlreiche Fußballfans die Spiele verfolgen und Siege ihrer Mannschaften feiern. Die Kreispolizeibehörde Euskirchen begrüßt die Begeisterung für den Sport und möchte gemeinsam mit der Stadt Euskirchen dazu beitragen, dass die Weltmeisterschaft als verbindendes und friedliches Ereignis erlebt werden kann.

Bei vergangenen internationalen Fußballturnieren hat sich insbesondere der Kreisverkehr am Europaplatz als beliebter Treffpunkt für Fans etabliert. Gegen gemeinsames und ausgelassenes Feiern bestehen grundsätzlich keine Einwände. Gleichzeitig appelliert die Polizei an alle Beteiligten, Verantwortung zu übernehmen und Rücksicht auf andere Menschen zu nehmen.

Aufgrund der Zeitverschiebung zu den Austragungsländern Kanada, Mexiko und USA werden zahlreiche Spiele erst in den Nacht- oder frühen Morgenstunden enden. Die Polizei bittet deshalb insbesondere bei nächtlichen Feiern und Autokorsos um besondere Rücksichtnahme auf Anwohnerinnen und Anwohner sowie Berufspendler.

Die Straßenverkehrsordnung gilt uneingeschränkt - auch nach einem gewonnenen Fußballspiel. Die Polizei wird dort einschreiten, wo Menschen gefährdet oder erhebliche Verkehrsbehinderungen verursacht werden. Nicht toleriert werden insbesondere: - das Hinauslehnen aus Fahrzeugen während der Fahrt, - das Werfen von Gegenständen, - riskante Fahrmanöver und Drift-Fahrten, - das Abbrennen von Feuerwerkskörpern oder Bengalos in Menschenmengen, - sonstige Verhaltensweisen, durch die andere Personen gefährdet werden.

Wer feiert, soll dies sicher und verantwortungsvoll tun. Dort, wo Menschen gefährdet werden oder die öffentliche Sicherheit beeinträchtigt wird, wird konsequent eingeschritten.

Polizei und Ordnungsamt werden die Situation rund um den Europaplatz während des Turniers aufmerksam beobachten. Abhängig von der jeweiligen Lage kann es erforderlich sein, den Kreisverkehr vorübergehend für den Fahrzeugverkehr zu sperren. Eine solche Entscheidung erfolgt situationsabhängig und orientiert sich unter anderem an der Anzahl der Feiernden, der Verkehrslage sowie möglichen Gefahren für Besucherinnen und Besucher. Ziel möglicher Maßnahmen ist ausschließlich die Gewährleistung der Sicherheit aller Beteiligten.

Die Polizei Euskirchen appelliert an alle Fans: - Feiern Sie friedlich und respektvoll. - Achten Sie auf Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer. - Nehmen Sie Rücksicht auf Anwohnerinnen und Anwohner. - Halten Sie sich an die Verkehrsregeln. - Verzichten Sie auf gefährliche Fahrmanöver und den unsachgemäßen Umgang mit Pyrotechnik. - Respektieren Sie die Anweisungen von Polizei und Ordnungsamt.

Die Polizei Euskirchen stellt klar, dass alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, Nationalität oder den gezeigten Fahnen gleichbehandelt werden. Polizeiliche Maßnahmen orientieren sich ausschließlich an der jeweiligen Situation und dem Verhalten der Beteiligten. Polizei und Stadt Euskirchen werden während der gesamten Weltmeisterschaft eng zusammenarbeiten, um sichere Rahmenbedingungen für alle Fußballbegeisterten zu schaffen.

Die Polizei Euskirchen wünscht allen Fans spannende Spiele und eine friedliche Weltmeisterschaft.

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