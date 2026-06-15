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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Trunkenheitsfahrt festgestellt - Führerschein sichergestellt

Kall (ots)

Polizeibeamte bemerkten am Sonntag (15. Juni) gegen 2.50 Uhr einen 25-jährigen Pkw-Fahrer aus Leverkusen, als dieser von einem Schnellrestaurant auf die Werner-Schumacher-Straße auffuhr.

Bereits beim Abbiegevorgang fiel den Polizeibeamten die auffällige Fahrweise des Mannes auf. Er fuhr mit einem sehr großen Kurvenradius und geriet dabei vollständig auf die Gegenfahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm glücklicherweise kein Verkehr entgegen. Im weiteren Verlauf setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt in deutlichen Schlangenlinien fort.

Die Beamten hielten den Pkw daraufhin im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Während der Kontrolle stellten sie starken Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille.

Dem 25-Jährigen wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Es wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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