Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall auf der Landstraße 61

Mechernich (ots)

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen befuhr am Sonntag (14. Juni) gegen 13.25 Uhr die Landstraße 61 von Mechernich kommend in Fahrtrichtung Mechernich-Satzvey.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge verlor er die Kontrolle über den Pkw und kollidierte mit einer neben der Fahrbahn befindlichen Felswand.

Bei dem Unfall wurde der 19-jährige Beifahrer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Pkw wurde bei dem Zusammenstoß schwer beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen.

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