Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Benzin in Grundschule verschüttet - Polizei ermittelt gegen zwei Jugendliche

Schleiden (ots)

Am Sonntag, 14. Juni, gegen 12.30 Uhr verschafften sich ein Jugendlicher sowie ein Minderjähriger über eine nicht verschlossene Eingangstür Zugang zu einer Grundschule in der Straße "Am Mühlenberg" in Schleiden.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die beiden Tatverdächtigen das Büro des Hausmeisters. Dort entnahmen sie einen Fünf-Liter-Kanister mit Benzin und verschütteten diesen großflächig auf dem Boden des Büros. Zudem wurde eine Benzinspur in den angrenzenden Flur gelegt. Die Wände des Büros wurden zusätzlich mit Farbe beschmiert.

Eine im Gebäude anwesende Reinigungskraft bemerkte die Tatverdächtigen und sprach diese an. Im Anschluss flüchteten die Jugendlichen in Richtung Schleidener Innenstadt. Zuvor gelang es der Reinigungskraft, ein Foto der beiden anzufertigen.

Im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die Tatverdächtigen durch Polizeikräfte angetroffen werden. Bei der Durchsuchung wurden Streichhölzer sowie mehrere Schlüssel der Schule aufgefunden und sichergestellt.

Aufgrund der Gesamtumstände wurde gegen die beiden Tatverdächtigen eine Anzeige wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung gefertigt.

Aufgrund einer bestehenden Fremdgefährdung wurde der Jugendliche anschließend in eine Klinik verbracht.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell