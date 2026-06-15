PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Benzin in Grundschule verschüttet - Polizei ermittelt gegen zwei Jugendliche

Schleiden (ots)

Am Sonntag, 14. Juni, gegen 12.30 Uhr verschafften sich ein Jugendlicher sowie ein Minderjähriger über eine nicht verschlossene Eingangstür Zugang zu einer Grundschule in der Straße "Am Mühlenberg" in Schleiden.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die beiden Tatverdächtigen das Büro des Hausmeisters. Dort entnahmen sie einen Fünf-Liter-Kanister mit Benzin und verschütteten diesen großflächig auf dem Boden des Büros. Zudem wurde eine Benzinspur in den angrenzenden Flur gelegt. Die Wände des Büros wurden zusätzlich mit Farbe beschmiert.

Eine im Gebäude anwesende Reinigungskraft bemerkte die Tatverdächtigen und sprach diese an. Im Anschluss flüchteten die Jugendlichen in Richtung Schleidener Innenstadt. Zuvor gelang es der Reinigungskraft, ein Foto der beiden anzufertigen.

Im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die Tatverdächtigen durch Polizeikräfte angetroffen werden. Bei der Durchsuchung wurden Streichhölzer sowie mehrere Schlüssel der Schule aufgefunden und sichergestellt.

Aufgrund der Gesamtumstände wurde gegen die beiden Tatverdächtigen eine Anzeige wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung gefertigt.

Aufgrund einer bestehenden Fremdgefährdung wurde der Jugendliche anschließend in eine Klinik verbracht.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 13:40

    POL-EU: Versuchter Einbruch in Praxis

    Zülpich (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag (11. Juni), 16 Uhr, bis Freitag (12. Juni), 7 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Praxis an der Bonner Straße in Zülpich einzudringen. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Unbekannten, die Eingangstür gewaltsam aufzureißen. Das Eindringen in die Räumlichkeiten gelang jedoch nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 13:40

    POL-EU: Trunkenheitsfahrt festgestellt - Führerschein sichergestellt

    Kall (ots) - Polizeibeamte bemerkten am Sonntag (15. Juni) gegen 2.50 Uhr einen 25-jährigen Pkw-Fahrer aus Leverkusen, als dieser von einem Schnellrestaurant auf die Werner-Schumacher-Straße auffuhr. Bereits beim Abbiegevorgang fiel den Polizeibeamten die auffällige Fahrweise des Mannes auf. Er fuhr mit einem sehr großen Kurvenradius und geriet dabei vollständig ...

    mehr
  • 15.06.2026 – 13:35

    POL-EU: Verkehrsunfall auf der Landstraße 61

    Mechernich (ots) - Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen befuhr am Sonntag (14. Juni) gegen 13.25 Uhr die Landstraße 61 von Mechernich kommend in Fahrtrichtung Mechernich-Satzvey. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge verlor er die Kontrolle über den Pkw und kollidierte mit einer neben der Fahrbahn befindlichen Felswand. Bei dem Unfall wurde der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren