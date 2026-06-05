Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Kind bei Zusammenstoß mit Fahrradfahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen (03.06.2026)

Tuttlingen (ots)

Am Mittwochnachmittag ist es im Bereich der Möhringer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein siebenjähriger Junge verletzt worden ist.

Der Junge befand sich gegen 17:30 Uhr gemeinsam mit Familienangehörigen im Bereich der Fußgängerampel an der Einmündung zur Gartenstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein bislang unbekannter Radfahrer auf dem Gehweg der Möhringer Straße. Trotz eines Bremsmanövers kollidierte der Radfahrer mit dem Kind.

Der Siebenjährige erlitt dabei Verletzungen am Bein. Der unbekannte Radfahrer entfernte sich nach einem kurzen Gespräch von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Die Polizei bittet insbesondere die bislang unbekannte Zeugin, die nach dem Unfall mit dem Radfahrer gesprochen hat, sowie weitere Zeugen des Vorfalls, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0 zu melden.

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