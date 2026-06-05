Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannte beschädigen Schaufenster (03./04.06.2026)

VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, zwischen 23 Uhr und 01 Uhr, haben Unbekannte die Schaufensterscheibe, sowie Ausstellungstücke eines Geschäftes in der Alleenstraße durch einen Steinwurf beschädigt. Hierbei dürfte ein Gesamtsachschaden von rund 4.000 Euro entstanden sein.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell