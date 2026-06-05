Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deilingen

Lkr. Tuttlingen) - Zwei Motorradfahrer bei Unfall in Gruppe verletzt (03.06.2026)

Deilingen (ots)

Am Mittwochabend ist es auf der Landesstraße 435 bei Deilingen zu einem Verkehrsunfall innerhalb einer Motorradgruppe gekommen, bei dem zwei Motorradfahrer leichte Verletzungen erlitten haben.

Eine aus mehreren Motorrädern bestehende Gruppe war gegen 18:00 Uhr in Richtung Deilingen unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang bremsten die vorausfahrenden Motorräder aufgrund eines beabsichtigten Abbiegemanövers stark ab. In der Folge kollidierte ein 60-jähriger Motorradfahrer mit dem vorausfahrenden Motorrad einer 34-Jährigen.

Durch den Zusammenstoß kamen beide Motorradfahrer zu Fall. Der 60-Jährige rutschte anschließend auf die Gegenfahrbahn, wo ein entgegenkommender BMW-Fahrer nur durch ein Ausweichmanöver eine schlimmere Kollision verhindern konnte. Der gestürzte Motorradfahrer streifte lediglich das Auto mit seinem Helm.

Der 60-Jährige und die 34-Jährige erlitten leichte Verletzungen. An den beiden BMW-Motorrädern entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 7.000 Euro. Der Schaden am BMW beläuft sich auf etwa 800 Euro.

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