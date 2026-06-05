Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen/ Lkr. Tuttlingen) Betrug durch Schockanruf - Seniorin übergibt Bargeld an Unbekannten (03.06.2026)

Aldingen/ Lkr. Tuttlingen (ots)

Am vergangenen Mittwoch waren Betrüger mit ihrem Schockanruf bei einer Seniorin erfolgreich.

Am Vormittag riefen Unbekannte bei der Frau an und berichteten, dass deren Enkeltochter an Krebs erkrankt sei und ein dringend benötigtes Medikament noch heute besorgt werden müsse. Im Glauben, ein Medikament in der Schweiz zu kaufen, übergab die Seniorin einem unbekannten Mann Bargeld.

Zu dem unbekannten Mann liegt folgende Beschreibung vor: 30-40 Jahre alt und ungefähr 180 Zentimeter groß. Er hatte dunkle Haare, war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Ledertasche bei sich.

Zeugen, denen der Mann zur Mittagszeit in der Kantstraße aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Tel. 07424 9318-0 beim Revier Spaichingen zu melden.

Die Polizei rät erneut:

Bei den sogenannten "Schockanrufen" rät die Polizei dringend, sofort aufzulegen und über die bekannte Nummer mit Sohn, Tochter, Enkel oder Nichte direkt Kontakt aufzunehmen. Können diese nicht sofort erreicht werden, sollte man sich auf keinen Fall unter Druck setzen lassen und sich gegebenenfalls zunächst bei Bekannten oder bei der Polizei Rat holen.

Sollten Sie solch einen Anruf erhalten, legen Sie sofort auf und wählen Sie den Polizeinotruf 110!

Haben die Betrüger Sie dazu gebracht, Bargeld oder Wertgegenstände bei einer Bank abzuholen, nehmen Sie die Hinweise der Bankmitarbeiter, dass es sich um einen Betrug handeln könnte, ernst und hinterfragen Sie die Situation - auch wenn Sie in Sorge um Ihre Liebsten sind!

Sensibilisieren Sie insbesondere lebensältere Menschen in Ihrem Umfeld bezüglich dieser Betrugsmasche!

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