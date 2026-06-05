Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen-Gallmannsweil, Lkr. Konstanz) Einbruch in Bauwagen (03.06.2026)

Mühlingen-Gallmannsweil, Lkr. Konstanz (ots)

Mittwochnacht, zwischen 01.45 Uhr und 04.30 Uhr, sind Unbekannte in einen Bauwagen im Kapellenweg eingebrochen. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang in den Bauwagen, brachen ein Getränkeautomat auf und entwendeten mehrere Getränkeflaschen, Daten-/Stromkabel und Bargeld. Der entstandene Schaden dürfte sich auf rund 3.000 Euro belaufen.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Kapellenweges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, zu melden.

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