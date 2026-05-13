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POL-PIZW: Gaspedal durchgetreten und gegen Hauswand gefahren-Drei Verletzte

POL-PIZW: Gaspedal durchgetreten und gegen Hauswand gefahren-Drei Verletzte
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Zweibrücken (ots)

Am Dienstagnachmittag, 12.05.2026, gegen 15.40 Uhr befuhr die 40-jährige Fahrerin eines PKW Honda die Saarlandstraße in Richtung Hofenfelsstraße und ordnete sich an der Einmündung Saarlandstraße/Hofenfelsstraße auf der Linksabbiegespur ein. Hier musste sie verkehrsbedingt anhalten. Beim ersten Anfahren würgte sie zunächst den Motor ab und beim anschließenden Anfahren drückte sie das Gaspedal derart durch, dass sie über eine Verkehrsinsel fuhr, ein dortiges Verkehrszeichen beschädigte und schließlich an der Hauswand eines gegenüberliegenden Hauses zum Stehen kam. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Fahrerin sowie die beiden weiteren Insassen des Honda wurden durch den Aufprall verletzt. Alle drei wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde abgeschleppt. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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