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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zwei Verkehrsunfälle mit leichtverletzten Personen

Zweibrücken (ots)

Am Sonntag, 11.05.2026 um die Mittagszeit ereigneten sich im Zweibrücker Stadtgebiet gleich zwei Verkehrsunfälle mit leichtverletzten Personen.

Gegen 11.15 Uhr querte ein 53-Fußgänger bei Grünlicht die Fußgängerampel in der Molitorstraße in Richtung Innenstadt. Zu diesem Zeitpunkt befuhr der 27-jährige Fahrer eines Mercedes die Landauer Straße aus Richtung Innenstadt kommend und bog ebenfalls bei Grünlicht nach rechts in die Molitorstraße ab. Hierbei kam es zu Zusammenstoß mit dem querenden Fußgänger, der eine Prellung am rechten Knie erlitt. Im Anschluss suchte der Fußgänger selbständig ein umliegendes Krankenhaus auf.

Gegen 11.35 Uhr ereignete sich an der Einmündung Etzelweg/Im Klingeltal ein Verkehrsunfall zwischen einem 31-jährigen Fahrradfahrer und einem 52-jährigen Fahrer eines BMW. Der BMW befuhr die Straße im Klingeltal und wollte nach links in den Etzelweg einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden, auf dem Etzelweg fahrenden Radfahrers. Die Vorfahrtsregelung erfolgt durch Verkehrszeichen. Durch den Zusammenprall stürzte der Radfahrer und zog sich mehrere Schürfwunden zu. Er wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad brach der Carbonrahmen, der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 2100.- Euro beziffert. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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