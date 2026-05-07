Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Geschwindigkeitskontrolle in Mittelbach/83 Fahrzeugführende zu schnell

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstag, 07.05.2026, führten Beamte der Polizeiinspektion Zweibrücken eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Landesstraße 465 zwischen Altheim und Mittelbach in Höhe der Hengstbacher Mühler durch. Auf der Strecke, die als Beschwerdestelle bekannt ist, durchliefen in der Zeit von 06.00 Uhr bis 09.30 Uhr 422 Fahrzeuge die Messstelle, wobei 83 Fahrzeugführer und -führerinnen zu schnell unterwegs waren. Bei erlaubten 50 km/h erreichte der Spitzenreiter, ein 41-jähriger Mann aus dem Umland eine Höchstgeschwindigkeit von 88 km/h, was ein Bußgeld in Höhe von 260.- Euro, sowie ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg nach sich zieht. Auch ein sog. "Minicar", welcher bauartbedingt eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h erreichen darf, wurde mit einer Geschwindigkeit von 57 km/h geblitzt. Bei der anschließenden Kontrolle konnten technische Veränderungen am Leichtkraftfahrzeug festgestellt werden, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten, so dass das Fahrzeug vor Ort sichergestellt wurde. Gegen die 16-jährige Fahrzeugführerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Auch gegen die Halterin des Leichtkraftfahrzeuges wird ermittelt.

Die geahndeten 83 Geschwindigkeitsverstöße entsprechen einer Beanstandungsquote von knapp 20 Prozent.

Überhöhte Geschwindigkeit zählt nach wie vor zu den Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle, bei denen auch nicht selten Insassen erhebliche Verletzungen davontragen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin: "Wer sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen hält, kann einen großen Teil dazu beitragen, die Straßen sicherer zu machen." /pizw

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