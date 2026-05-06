Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Räuberischer Diebstahl/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Am Dienstagmittag, 05.05.2026 steckte ein bislang unbekannter, männlicher Täter im Netto-Markt in der Friedrich-Ebert-Straße vier Getränkedosen und drei Geldbeutel der Marke Bench in seinen Rucksack und passierte den Kassenbereich ohne zu zahlen, wobei der Alarm ausgelöst wurde. Der Täter begab sich sodann zurück zur Kassiererin, wo er den Rucksack aushändigte und die entwendeten Gegenstände festgestellt wurden. Als die Filialleitung über den Vorfall informiert wurde, schlug der Täter der Kassiererin mehrfach mit der Faust auf den Unterarm, entriss den Rucksack mit der Beute und flüchtete fußläufig in Richtung Unterer Hornbachstaden. Die Kassiererin wurde durch die Schläge leicht verletzt, ihre Armbanduhr wurde beschädigt. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: männlich, circa 40-45 Jahre alt, kurze Haare, circa 190 cm groß, schwarze Kleidung (Hose mit der Aufschrift "Adidas" am linken Bein), gepflegtes Erscheinungsbild, Dreitagebart, sprach Deutsch mit vermutlich osteuropäischem Akzent. Hinweise zur Tat und zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen. |pizw

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