Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Warnung vor lebensgefährlichem Trend "Choking-Game"

Kreis Euskirchen (ots)

Nachdem es im Kreis Euskirchen zu mindestens einem Vorfall gekommen ist, warnt die Polizei Euskirchen eindringlich vor dem sogenannten "Choking-Game". Dabei handelt es sich um eine gefährliche Mutprobe, die insbesondere unter Jugendlichen über soziale Medien verbreitet wird.

Beim "Choking-Game" wird die Sauerstoffzufuhr zum Gehirn durch das Zudrücken des Halses oder andere Methoden bewusst eingeschränkt. Ziel ist es, einen kurzen Rauschzustand oder eine Bewusstseinsveränderung herbeizuführen. Die Handlung wird häufig gefilmt und anschließend in sozialen Netzwerken geteilt.

Die Polizei weist darauf hin, dass diese vermeintliche Mutprobe erhebliche gesundheitliche Risiken birgt. Bereits nach kurzer Zeit kann Sauerstoffmangel zu Bewusstlosigkeit, schweren Verletzungen, dauerhaften gesundheitlichen Schäden oder sogar zum Tod führen.

Kein Trend, keine Challenge und kein Video sind es wert, die eigene Gesundheit oder das eigene Leben aufs Spiel zu setzen.

Darüber hinaus können auch rechtliche Konsequenzen drohen. Wer andere Personen zu solchen Handlungen auffordert, diese dabei unterstützt oder entsprechende Inhalte verbreitet, kann sich unter Umständen strafbar machen.

Die Polizei appelliert insbesondere an Eltern und Erziehungsberechtigte, das Gespräch mit Kindern und Jugendlichen zu suchen und sie über die erheblichen Gefahren solcher Mutproben aufzuklären. Ein offener Austausch kann dazu beitragen, Risiken frühzeitig zu erkennen und gefährliche Nachahmungen zu verhindern.

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