Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis festgestellt

Blankenheim (ots)

Am Dienstag, den 16. Juni, gegen 7.50 Uhr, wurde in der Straße "Am Mürel" in Blankenheim auf einem dortigen Parkplatz ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Blankenheim kontrolliert.

Der Mann saß zum Zeitpunkt der Kontrolle in seinem Fahrzeug. Dabei wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,12 Promille.

Im Rahmen der weiteren Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass der 43-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Der Beschuldigte wurde zur Polizeiwache nach Schleiden gebracht, wo eine Blutentnahme entnommen wurde. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

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