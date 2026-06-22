Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Jugendlicher ausgeraubt - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Drei bislang unbekannte Täter haben am Sonntagabend (21. Juni, 17:50 Uhr) einen 15-Jährigen im Bereich der Sommerstraße / Unter den Ulmen ausgeraubt.

Nach bisherigen Erkenntnissen sprachen die drei jungen Männer den Jugendlichen an und forderten die Herausgabe seiner Bauchtasche. Als der 15-Jährige sich weigerte, bedrohte ihn einer der jungen Männer mit einem Messer. Ein weiterer Täter griff daraufhin nach der Tasche, entnahm Bargeld und versetzte dem Jugendlichen anschließend eine Kopfnuss. Der 15-Jährige setzte sich zur Wehr und schlug zurück. Daraufhin flüchtete das Trio in unbekannte Richtung. Die alarmiertem Polizeibeamten brachten den 15-Jährigen zu seiner Mutter nach Hause.

Er beschreibt das Trio wie folgt:

Unbekannter 1: circa 14 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, lockige schwarze Haare, schielende Augen Unbekannter 2: 15 bis 17 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, braune Haare, braune Augen, Kappe Unbekannter 3: 15 bis 17 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, blonde Haare, Bart, schwarzes Tuch um den Hals

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

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