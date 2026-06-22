PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Jugendlicher ausgeraubt - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Drei bislang unbekannte Täter haben am Sonntagabend (21. Juni, 17:50 Uhr) einen 15-Jährigen im Bereich der Sommerstraße / Unter den Ulmen ausgeraubt.

Nach bisherigen Erkenntnissen sprachen die drei jungen Männer den Jugendlichen an und forderten die Herausgabe seiner Bauchtasche. Als der 15-Jährige sich weigerte, bedrohte ihn einer der jungen Männer mit einem Messer. Ein weiterer Täter griff daraufhin nach der Tasche, entnahm Bargeld und versetzte dem Jugendlichen anschließend eine Kopfnuss. Der 15-Jährige setzte sich zur Wehr und schlug zurück. Daraufhin flüchtete das Trio in unbekannte Richtung. Die alarmiertem Polizeibeamten brachten den 15-Jährigen zu seiner Mutter nach Hause.

Er beschreibt das Trio wie folgt:

Unbekannter 1: circa 14 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, lockige schwarze Haare, schielende Augen Unbekannter 2: 15 bis 17 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, braune Haare, braune Augen, Kappe Unbekannter 3: 15 bis 17 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, blonde Haare, Bart, schwarzes Tuch um den Hals

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 14:05

    POL-DU: Neudorf-Nord: Wohnungsbrand - niemand verletzt

    Duisburg (ots) - Am Samstagmorgen (20. Juni, 7:35 Uhr) brannte es in einer Obergeschosswohnung an der Kammerstraße. Die Hausbewohner sicherten sich ins Freie, weil der Rauchmelder auslöste. Die Feuerwehr löschte den Brand. Für die Dauer der Brandbekämpfung sperrten Polizisten die Straße. Die betroffene Brandwohnung ist nicht bewohnbar, alle anderen Mieter konnten zurück in ihre Wohnungen. Das Kriminalkommissariat ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 12:58

    POL-DU: Friemersheim: Hausverbot im Freibad - Jugendlicher leistet Widerstand

    Duisburg (ots) - Das Sicherheitspersonal eines Freibades an der Bachstraße informierte am Sonntagabend (21. Juni, 18:15 Uhr) die Polizei, weil ein 15-Jähriger sich dem ausgesprochenem Hausverbot widersetzte. Der Junge hatte zuvor mit einer größeren Personengruppe im Schwimmbad randaliert und war des Bades verwiesen worden. Die eingesetzten Beamten sprachen einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren