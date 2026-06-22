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Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim: Hausverbot im Freibad - Jugendlicher leistet Widerstand

Duisburg (ots)

Das Sicherheitspersonal eines Freibades an der Bachstraße informierte am Sonntagabend (21. Juni, 18:15 Uhr) die Polizei, weil ein 15-Jähriger sich dem ausgesprochenem Hausverbot widersetzte. Der Junge hatte zuvor mit einer größeren Personengruppe im Schwimmbad randaliert und war des Bades verwiesen worden. Die eingesetzten Beamten sprachen einen Platzverweis aus, dem sich der 15-Jährige ebenfalls widersetzte. Er beleidigte die Beamten und sperrte sich gegen die Maßnahmen, sodass die Polizisten den Jungen zur Wache brachten und an seine Mutter übergaben. Er muss sich jetzt außerdem mit einer Anzeige wegen des Widerstandes auseinandersetzen.

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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