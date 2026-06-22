Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Nord: Wohnungsbrand - niemand verletzt

Duisburg (ots)

Am Samstagmorgen (20. Juni, 7:35 Uhr) brannte es in einer Obergeschosswohnung an der Kammerstraße. Die Hausbewohner sicherten sich ins Freie, weil der Rauchmelder auslöste.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Für die Dauer der Brandbekämpfung sperrten Polizisten die Straße. Die betroffene Brandwohnung ist nicht bewohnbar, alle anderen Mieter konnten zurück in ihre Wohnungen.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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