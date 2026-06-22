Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Mutmaßlicher internistischer Notfall führte zum Unfall - sechs Autos beschädigt

Duisburg (ots)

Eine 33-Jährige verursache mit ihrem Fahrzeug am Ruhrdeich am Donnerstagnachmittag (18. Juni, 16:07 Uhr) mutmaßlich infolge eines internistischen Notfalles einen Verkehrsunfall.

Die Frau aus Hilden befuhr den Ruhrdeich in Fahrtrichtung Mühlheim, als der Audi A6 plötzlich von der Fahrbahn abkam und in einem Gebüsch zum Stehen kam. Eine Zeugin eilte zu dem schwarzen Unfallwagen, um Erste Hilfe zu leisten. Sie stellte anhand der Optik der Fahrzeugführerin fest, dass ein internistischer Notfall vorliegen könnte. Dann setzte sich der Pkw unvermittelt rasant in Begegnung und kollidierte mit sechs geparkten Fahrzeugen. Ein Ersthelfer zog die 33-Jährige aus dem noch rollenden Unfallauto.

Neben der verständigten Polizei erschienen auch ein Rettungs- und Notarztwagen. Rettungskräfte brachten die schwerverletzte Frau in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte die Straße. Weitere Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Den Audi ließen die Beamten mithilfe eines Abschleppunternehmens sicherstellen. Ein Fiat 500 war ebenfalls nicht mehr fahrbereit. Den Führerschein der 33-Jährigen stellten die Polizisten sicher und fertigten einen Bericht an das Straßenverkehrsamt.

Die weiteren Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat 22 dauern an.

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