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Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz/Altstadt: Raub nach Casinobesuch - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein 51-jähriger Mann ist am frühen Montagmorgen (22. Juni) nach einem Besuch im Casino Duisburg Opfer eines Raubes geworden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Duisburger gegen 4:10 Uhr auf dem Heimweg nach Buchholz in einem Taxi. Während der Fahrt bemerkte er, dass sein Fahrzeug von mehreren Unbekannten verfolgt wurde, die ebenfalls in einem Taxi unterwegs waren. Als der 51-Jährige an der Münchener Straße ausstieg und sich zu seinem Wohnhaus an der Grazer Straße begab, soll ihn ein unbekannter Mann an seinem Gartentor angegriffen haben. Er entwendete Bargeld, eine Bankkarte sowie persönliche Ausweisdokumente. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit seiner Beute.

Ein Zeuge hörte einen lauten Schrei und schaute daraufhin aus dem Fenster. Er beobachtete einen Mann, der in Richtung Norbert-Spitzer-Platz davonrannte. Er beschreibt den Flüchtigen wie folgt: 20 bis 25 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß, schlanke Statur, schwarze Haare mit Scheitel, schwarzes T-Shirt, hellblaue Jeanshose.

Der 51-Jährige blieb bei dem Angriff unverletzt.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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