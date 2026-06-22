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Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen/Dellviertel: Frau leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Duisburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (20. Juni, 4:40 Uhr) wurde die Polizei zu einem Streit zwischen einem Mann und seiner offenbar alkoholisierten 42 Jahre alten Lebensgefährtin in die Güntherstraße nach Rheinhausen gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Frau in der Wohnung randaliert und verhielt sich auch den Einsatzkräften gegenüber aggressiv und beleidigend. Da sie sich trotz Aufforderung nicht beruhigen ließ, wurde sie zur Verhinderung weiterer Straftaten in polizeilichen Gewahrsam genommen. Gegen die Mitnahme im Streifenwagen setzte sich die Frau derart massiv zur Wehr, dass ihr Handfesseln angelegt werden mussten.

Bei der Einlieferung in den Polizeigewahrsam wurden die Handfesseln zunächst gelöst. Dabei schlug die Frau einem Polizeibeamten unvermittelt ins Gesicht. Zudem widersetzte sie sich einer anschließenden Durchsuchung so heftig, dass eine Polizeibeamtin am Finger verletzt wurde.

Da die 42-Jährige weiterhin um sich schlug und trat, mussten die Einsatzkräfte sie zu Boden bringen und erneut fixieren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg entnahm ein Arzt ihr eine Blutprobe. Die verletzten Polizisten konnten ihren Dienst fortsetzen. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet.

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Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

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