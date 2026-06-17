PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unter Alkoholeinfluss in Alfeld unterwegs

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Gleich zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss konnten im Stadtgebiet unterbunden werden.

Am Dienstagabend, 16.06.2026, gegen 20:30 Uhr, konnte ein 49-jähriger Alfelder auf seinem E-Bike im Industriegebiet Limmer angehalten und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 2 Promille. Durch einen Arzt erfolgte eine Blutprobenentnahme und die Weiterfahrt wurde bis zu einer Ausnüchterung untersagt. Der 49-Jährige war ohnehin nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Eine weitere Trunkenheitsfahrt wurde dann am frühen Mittwochmorgen, 17.06.2026, gegen 04:30 Uhr, festgestellt. In der Hildesheimer Str. wurde ein VW Polo fahrend angetroffen. Die anschließende Kontrolle erbrachte bei der 37-jährigen Fahrzeugführerin aus Alfeld ebenfalls einen Promillewert von über 2 Promille. Auch hier erfolgte eine Blutprobenentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Ihr Führerschein wurde eingezogen.

Gegen beide Personen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 17.06.2026 – 07:31

    POL-HI: Körperverletzung nahe Bahnhof Sarstedt - Zeugen gesucht!

    Hildesheim (ots) - SARSTEDT (rin) - Am 28.05.2026, gegen 18:10 Uhr, kam es im Bereich des Bahnhofs Sarstedt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer seinen PKW am Straßenrand und versperrte dadurch dem Opfer den Weg. Im weiteren Verlauf stieg der Fahrzeugführer aus seinem PKW aus und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 11:56

    POL-HI: Diebstahl am Bahnübergang in Freden

    Hildesheim (ots) - Freden (neu) - Im Verlauf des vergangenen Wochenendes, von Donnerstag, 11.06.2026, bis Montag, 15.06.2026, wurden von einer Baustelle ein Stromgenerator, sowie ein Anhänger mit Kompressoraufbau aus dem Eigentum der Deutschen Bahn entwendet. Die Baustelle befindet sich im Langen Weg, im Bereich des dortigen Bahnübergangs. Über den Wert der entwendeten Gegenstände können noch keine Angaben gemacht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren