POL-HI: Unter Alkoholeinfluss in Alfeld unterwegs
Hildesheim (ots)
Alfeld (neu) - Gleich zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss konnten im Stadtgebiet unterbunden werden.
Am Dienstagabend, 16.06.2026, gegen 20:30 Uhr, konnte ein 49-jähriger Alfelder auf seinem E-Bike im Industriegebiet Limmer angehalten und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 2 Promille. Durch einen Arzt erfolgte eine Blutprobenentnahme und die Weiterfahrt wurde bis zu einer Ausnüchterung untersagt. Der 49-Jährige war ohnehin nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis.
Eine weitere Trunkenheitsfahrt wurde dann am frühen Mittwochmorgen, 17.06.2026, gegen 04:30 Uhr, festgestellt. In der Hildesheimer Str. wurde ein VW Polo fahrend angetroffen. Die anschließende Kontrolle erbrachte bei der 37-jährigen Fahrzeugführerin aus Alfeld ebenfalls einen Promillewert von über 2 Promille. Auch hier erfolgte eine Blutprobenentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt. Ihr Führerschein wurde eingezogen.
Gegen beide Personen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.
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