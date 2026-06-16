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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl am Bahnübergang in Freden

Hildesheim (ots)

Freden (neu) - Im Verlauf des vergangenen Wochenendes, von Donnerstag, 11.06.2026, bis Montag, 15.06.2026, wurden von einer Baustelle ein Stromgenerator, sowie ein Anhänger mit Kompressoraufbau aus dem Eigentum der Deutschen Bahn entwendet. Die Baustelle befindet sich im Langen Weg, im Bereich des dortigen Bahnübergangs. Über den Wert der entwendeten Gegenstände können noch keine Angaben gemacht werden.

Sachdienliche Hinweise zur bislang unbekannten Täterschaft nimmt die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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