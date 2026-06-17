PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Körperverletzung nahe Bahnhof Sarstedt - Zeugen gesucht!

Hildesheim (ots)

SARSTEDT (rin) - Am 28.05.2026, gegen 18:10 Uhr, kam es im Bereich des Bahnhofs Sarstedt zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer seinen PKW am Straßenrand und versperrte dadurch dem Opfer den Weg. Im weiteren Verlauf stieg der Fahrzeugführer aus seinem PKW aus und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der das männliche Opfer geschlagen und bedroht wurde.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Geschehen machen können.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren