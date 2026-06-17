Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Körperverletzung nahe Bahnhof Sarstedt - Zeugen gesucht!

Hildesheim (ots)

SARSTEDT (rin) - Am 28.05.2026, gegen 18:10 Uhr, kam es im Bereich des Bahnhofs Sarstedt zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer seinen PKW am Straßenrand und versperrte dadurch dem Opfer den Weg. Im weiteren Verlauf stieg der Fahrzeugführer aus seinem PKW aus und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der das männliche Opfer geschlagen und bedroht wurde.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Geschehen machen können.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 entgegen.

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