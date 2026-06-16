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POL-HI: Alfeld- Eigentümer von Fahrrädern gesucht

POL-HI: Alfeld- Eigentümer von Fahrrädern gesucht
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Hildesheim (ots)

ALFELD (cmü). Am Dienstag den 16.06.2026 gegen 13:15 Uhr beobachtete ein Zeuge wie drei Kinder/Jugendliche zwei Fahrräder auf einem Spielplatz in der Hildesheimer Straße in Alfeld beschädigten. Die drei stiegen anschließend in einen Bus und ließen die Fahrräder zurück. Die Fahrräder wurden zur Sicherung des Eigentums sichergestellt. Es kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass die Fahrräder zuvor entwendet wurden. Hinweise auf den, oder die Eigentümer der Fahrräder ergaben sich bislang nicht. Ebenso werden weitere Zeugen gesucht, die die Tat beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05181 8073 0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Alfeld
Ravenstraße 8
31061 Alfeld

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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