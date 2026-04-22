Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Christian Pegel verabschiedet Leiter der Polizeiinspektion Wismar in Ruhestand

Schwerin (ots)

Nach einer intensiven und abwechslungsreichen Laufbahn bei der Polizei hat sich heute der Leiter der Polizeiinspektion Wismar, Uwe Oertel, in den Ruhestand verabschiedet. Der Innenminister würdigte den 62-Jährigen bei dessen Abschiedsveranstaltung in Wismar und wünschte ihm alles Gute für den Ruhestand.

"Mit seiner langjährigen Erfahrung im Polizeidienst sowie in der Verwaltung hat er in unterschiedlichen Führungsfunktionen Verantwortung übernommen und wichtige Impulse aus den verschiedenen Bereichen eingebracht. Seine Verbundenheit mit der Landespolizei und seine geleistete Arbeit verdienen Anerkennung", so Innenminister Christian Pegel.

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