Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Kinder und Jugendliche brechen in Werkstatt ein

Duisburg (ots)

An der Ruhrorter Straße sind am späten Samstagabend (20. Juni, 23:45 Uhr) mehrere Kinder und Jugendliche in eine Kfz-Werkstatt eingebrochen. Sie warfen offenbar mit einem Pflasterstein eine Scheibe ein, stiegen in das Gebäude ein und durchwühlten Schubladen eines Büros. Ein Zeuge wurde auf den Lichtschein von Taschenlampen aufmerksam und informierte die Polizei, kurz bevor die Täter in Richtung Schwanenstraße die Flucht ergriffen. Die Polizei konnte zwei 13-jährige, einen 15-jährigen und einen 16-jährigen Verdächtigen dank eines Hinweises zweier weiblicher Zeuginnen in der Nähe antreffen und zur Wache bringen. Die beiden weiblichen Zeuginnen verschwanden jedoch bevor die Polizei ihre Personalien aufnehmen konnte. Sie werden jetzt gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden. Die Kinder und Jugendlichen müssen sich jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen. Der 16-Jährige wurde nach Abschluss aller Maßnahmen in die Obhut seiner Mutter übergeben. Die Erziehungsberechtigten der anderen Verdächtigen konnten nicht erreicht werden, sodass die Polizei sie dem Jugendamt überstellte.

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