Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Pkw-Fahrer soll sich unerlaubt von Unfallstelle entfernt haben - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Samstag, 18.07.2026, gegen 14.20 Uhr in Freiburg, soll sich ein Pkw-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befanden sich drei Pkws wartend an einer roten Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Merzhauser Straße / Lorettostraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. Ein unbekanntes viertes Fahrzeug soll dem letzten Pkw in dieser Reihe aufgefahren sein und habe diesen Pkw dann auf die Pkw davor aufgeschoben. Der bislang unbekannte vierte Fahrzeugführer soll dann in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Beim unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Pkw gehandelt haben.

Weiteres zum Unfallverursacher ist bislang nicht bekannt. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand, es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. zum Unfallverursacher nimmt die Verkehrspolizeidirektion Freiburg, Tel. 0761/882-3100, entgegen.

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