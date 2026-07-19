Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Carport beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 19.07.2026, um 03:09 Uhr, kam es in Emmendingen, Ramiestraße, zu einer Sachbeschädigung an einem Carport.

Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen vor Ort ergaben, wurde an einem offenen Carport die Dacheindeckung mittels Teichfolie ausgeführt. Diese Folie wurde durch bislang unbekannte Personen in Brand gesetzt, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung sowie Verrußung gekommen war.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

NB/FLZ

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