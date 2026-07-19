Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Diebstahl von Fahrrad - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum Donnerstag, 16.07.2026, 20:00 Uhr, bis Samstag, 18.07.2026, 16:45 Uhr, wurde in Emmendingen, Karl-Bautz-Straße (Höhe Bahnhof Emmendingen), ein ordnungsgemäß verschlossenes Fahrrad entwendet.

Durch die bislang unbekannten Täter wurde das Rennrad (Marke: Cube; Modell: Nuroad Pro; Farbe: Blau) entwendet. Es ist zu erwähnen, dass das Fahrrad eine Panne hatte und in diesem Zustand nicht fahrbereit war.

Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 1.100,00 Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise abgeben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

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