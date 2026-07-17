Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Buggingen: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am Samstagabend, 11.07.2026, gegen 19:30 Uhr, ereignete sich im Kreisverkehr von Buggingen auf der Bundesstraße 3/ Breitenweg ein Verkehrsunfall, bei welchem der Verursacher unerlaubt die Unfallstelle verließ, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr die Geschädigte mit ihrem Kraftrad bereits im Kreisverkehr, als ein PKW in diesen einfuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Geschädigte aus und kam hierauf zu Fall und wurde leicht verletzt. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt ca. 1.500 Euro.

Der Fahrer des Verursacherfahrzeugs setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen PKW der Marke Skoda gehandelt haben.

Das Polizeirevier Müllheim (Tel.:07631-1788-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zum flüchtigen PKW oder zum Unfallhergang geben können.

RM / PK / oec

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