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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Flächenbrand während Erntearbeiten - Feuerwehr Albbruck im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 16.07.2026, kam in den Nachmittagsstunden zu einem Flächenbrand auf einer landwirtschaftlichen Fläche im Bereich Albbruck- Albert. Während derzeit stattfindenden Erntearbeiten konnte durch die dort eingesetzten Arbeiter eine Rauchentwicklung in einem bereits abgeernteten Bereich festgestellt werden. Nachdem es den vor Ort befindlichen Personen nicht gelang, mittels eigener Mittel den beginnenden Brand abzulöschen und die mittlerweile offenen Flammen begünstigt durch vorherrschenden Wind sowie derzeitiger Trockenheit weitere Teile der landwirtschaftlichen Fläche entzündeten, wurde die freiwillige Feuerwehr Albbruck alarmiert. Diese war in Folge mit einem Großaufgebot im Einsatz und es gelang, den Brand, welcher zwischenzeitlich ca. 1 Hektar der Erntefläche in Mitleidenschaft gezogen hatte, zügig abzulöschen. Verletzt wurde niemand, ebenfalls kam es zu keiner weiteren Gefährdung der umliegenden Vegetation. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
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Christian Conrath
07741/8316-390
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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