Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Ereignisreicher Tag mit vielen Einsätzen

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Gelsenkirchen (ots)

Nach einem ereignisreichen Tag wurde gegen 21:00 Uhr die Feuerwehr Gelsenkirchen nach mehreren vorausgegangenen Einsätzen erneut alarmiert. Ein Anwohner meldete einen Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Schüttlakenstraße im Stadtteil Horst. Aufgrund der zunächst unklaren Lage und der Möglichkeit, dass sich noch Personen in der betroffenen Wohnung befinden könnten, erfolgte die Alarmierung unter dem Einsatzstichwort "Feuer mit Menschenleben in Gefahr".

Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Auf dem Balkon war ein offenes Feuer erkennbar. Die Feuerwehr leitete umgehend Löschmaßnahmen sowohl im Außen- als auch im Innenangriff ein. Das Brandereignis konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden und blieb auf den Balkon begrenzt. Personen befanden sich nicht mehr in der Wohnung, sodass keine Verletzten zu verzeichnen waren.

Im Anschluss an die Brandbekämpfung wurden Lüftungsmaßnahmen durchgeführt sowie die angrenzenden Wohnungen kontrolliert, um eine Ausbreitung von Rauch oder Wärme auszuschließen.

Im Einsatz befanden sich Einheiten der Berufsfeuerwehr aus den Wachen Altstadt, Heßler und Buer sowie die freiwilligen Löschzüge Altstadt, Heßler und Horst.

Während des laufenden Einsatzes kam es in der Altstadt zur Auslösung einer Brandmeldeanlage. Die hierfür zuständigen Einheiten stellten vor Ort eine technische Störung als Ursache fest. Ein Eingreifen war nicht erforderlich, sodass die Kräfte zeitnah wieder einsatzbereit waren.

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