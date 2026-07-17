POL-FR: Herrischried: Arbeitsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 15.07.2026, kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der B34 an der Ampel ins Industriegebiet Lonza. Nach bisherigen Ermittlungen erkannte ein 39-jähriger VW-Fahrer die an der rot zeigenden Ampel in Richtung Tiengen stehenden Autos zu spät und fuhr auf einen Skoda auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda auf einen ...

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