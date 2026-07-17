PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herrischried: Arbeitsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 16.07.2026, kam es gegen 08:30 Uhr im Neubaugebiet Auf der Höhe in Herrischried zu einem Arbeitsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 30-jähriger von einer Leiter gestürzt sein und sich schwer verletzt haben. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Polizeiposten Görwihl hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 12:12

    POL-FR: Kandern: Kollision zwischen Auto und Fahrrad - Fahrradfahrer leicht verletzt

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 16.07.2026, kam es gegen 11:15 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Renault und einem 30-jährigen Mountainbike- Fahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte der 34 Jahre alte Renault-Fahrer von einem Parkplatz in den Papierweg in Richtung Hammerstreiner Straße einzufahren. Dabei soll er den Mountainbike- Fahrer übersehen ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 12:11

    POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Wohnungseinbruch

    Freiburg (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 15.07.2026, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 16.07.2026, 05:00 Uhr versuchte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Wohnhaus in der Alten Straße in Weil am Rhein einzudringen. Die gut gesicherten Zugänge verhinderten den Eintritt eines Vermögensschadens. Durch den Einbruchsversuch entstand Sachschaden. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen und ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 15:34

    POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auffahrunfall - drei Kinder leicht verletzt.

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 15.07.2026, kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der B34 an der Ampel ins Industriegebiet Lonza. Nach bisherigen Ermittlungen erkannte ein 39-jähriger VW-Fahrer die an der rot zeigenden Ampel in Richtung Tiengen stehenden Autos zu spät und fuhr auf einen Skoda auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda auf einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren