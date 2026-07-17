POL-FR: Herrischried: Arbeitsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz
Freiburg (ots)
Am Donnerstag, 16.07.2026, kam es gegen 08:30 Uhr im Neubaugebiet Auf der Höhe in Herrischried zu einem Arbeitsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 30-jähriger von einer Leiter gestürzt sein und sich schwer verletzt haben. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Polizeiposten Görwihl hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
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