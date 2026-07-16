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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auffahrunfall - drei Kinder leicht verletzt.

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 15.07.2026, kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der B34 an der Ampel ins Industriegebiet Lonza. Nach bisherigen Ermittlungen erkannte ein 39-jähriger VW-Fahrer die an der rot zeigenden Ampel in Richtung Tiengen stehenden Autos zu spät und fuhr auf einen Skoda auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda auf einen weiteren Skoda aufgeschoben. In den beiden Skodas wurden insgesamt drei Kinder im Alter von acht und neun Jahren leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Spital transportiert. Die übrigen Insassen blieben nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. An allen drei Autos entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 25.000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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