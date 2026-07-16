Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Einbruch in Wohnhaus

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag, 14.07.2026 auf Mittwoch 15.07.2026, gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in ein Wohnhaus im Franz-Josef-Sulzer-Weg. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden gezielt Wertgegenstände entwendet. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Das Kriminalkommissariat Waldshut hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Kriminalpolizei mitzuteilen. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 0761 882 2880 entgegen.

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