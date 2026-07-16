Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Folgemeldung zu "Vermisstenfahndung nach 25-jährigen Studenten"; hier: Ergebnis der rechtmedizinischen Untersuchung

Freiburg (ots)

Die mittlerweile durchgeführte rechtsmedizinische Untersuchung des am Mittwoch, 07.07.2026, in March-Neuershausen an der Dreisam tot aufgefundenen vermissten 25 Jahre alten Studenten aus Freiburg hat keine Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung ergeben.

Die genaue Todesursache konnte nicht eindeutig geklärt werden. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Kriminalpolizei Freiburg davon aus, dass der 25-Jährige während einer sportlichen Betätigung im Zusammenhang mit den damals herrschenden hohen Temperaturen an einer inneren Ursache verstarb.

ak

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Folgemeldung vom 08.07.2026:

Nachdem am gestrigen Dienstag, 07.07.2026, umfangreiche Suchmaßnahmen im Umfeld des aufgefundenen Fahrrades des Vermissten ohne neue Erkenntnisse am Dienstagabend unterbrochen wurden, erfolgten am heutigen Mittwochvormittag, 08.07.2026 erneut Suchmaßnahmen entlang der Dreisam. Hierfür wurde ein Polizeihubschrauber des Polizeipräsidiums Einsatz eingesetzt.

Nach einem Zeugenhinweis wurde im Zuge der Absuche aus der Luft entlang der Dreisam, eine leblose Person im Bereich March-Neuershausen nahe dem Flusslauf aufgefunden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem aufgefunden männlichen Leichnam mit hoher Wahrscheinlichkeit um den seit Samstag, 27.06.2026, vermissten 25 Jahre alten Studenten aus Freiburg.

Zur genauen Todesursache liegen derzeit noch keine konkreten Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Freiburg dauern an.

ak

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Folgemeldung vom 07.07.2026, 10:29 Uhr:

Anlässlich des seit Samstag, 27.06.2026, vermissten 25-jährigen Studenten aus Freiburg sind ab dem heutigen Tag Suchmaßnahmen an der Dreisam und im Bereich des aufgefundenen Fahrrads des Vermissten geplant. Unterstützt werden die Maßnahmen von Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Einsatz sowie einer Polizeidrohne. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass zeitweise ein Polizeihubschrauber bei der Suche eingesetzt wird.

Nach wie vor ist nichts über den aktuellen Aufenthaltsort des Vermissten bekannt. Der 25-Jährige wurde laut Zeugen zuletzt am Samstag, 27.06.2026, in der Universitätsbibliothek in Freiburg gesehen. Mögliche Hinwendungsort sind nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Freiburg nimmt sachdienliche Hinweise rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882-2880 entgegen.

Fotos des vermissten Mannes können im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link aufgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/freiburg-im-breisgau-vermisstenfahndung-2/

ak

---------------------------- Erstmeldung vom 06.07.2026:

Seit Samstag, 27.06.2026, wird ein 25 Jahre alter Pharmazie-Student aus Freiburg vermisst. Das mutmaßliche Fahrrad des Vermissten konnte am Samstagnachmittag im Freiburger Stadtteil Betzenhausen an der Dreisam im Bereich der dortigen Gaskugel aufgefunden werden.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 182 cm groß, - athletische Statur, - dunkelbraune Augen, - kurze schwarze Haare, - trug zuletzt ein hellblaues T-Shirt, - führte eine silberne Taschenuhr, einen Schlüsselbund mit rotem Anhänger und einen schwarzen Rucksack mit sich.

Fotos des vermissten Mannes können im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link aufgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/freiburg-im-breisgau-vermisstenfahndung-2/

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel. 0761 882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zu dessen Aufenthaltsort geben können.

ak

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