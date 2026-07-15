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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen/ Wutöschingen: Wertsachen und Bargeld aus Autos gestohlen

Freiburg (ots)

In der Zeit von Sonntag, 12.07.2026 bis Dienstag, 14.07.2026, 20:00 Uhr wurden der Polizei in Stühlingen und Wutöschingen mehrere Diebstähle von Bargeld und Taschen aus Autos gemeldet. In allen Fällen waren diese nicht oder nicht richtig verschlossen. Der Polizeiposten Wutöschingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Außerdem werden Anwohnende gebeten ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei mitzuteilen. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07746 9285 0 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Telefon 07751 8316531 entgegen.

TIPP Ihrer Polizei:

Lassen sie keine Wertsachen im Fahrzeug zurück und vergewissern sie sich, dass die Fenster vollständig geschlossen und ihr Fahrzeug verschlossen ist.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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