Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Brand in einer Sauna in einem Einfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 14.07.2026, gegen 13.25 Uhr, nahmen die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Römerstraße Brandgeruch und Rauch in ihrem Haus wahr. Sie begaben sich ins Freie und informierten die Feuerwehr. Der Brand in einer Sauna im Keller konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Eine Brandursache ist hier noch nicht bekannt. Die Sauna sei seit Jahren nicht mehr in Betrieb gewesen. Es wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

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