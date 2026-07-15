POL-FR: Rheinfelden: Brand in einer Sauna in einem Einfamilienhaus
Freiburg (ots)
Am Dienstag, 14.07.2026, gegen 13.25 Uhr, nahmen die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Römerstraße Brandgeruch und Rauch in ihrem Haus wahr. Sie begaben sich ins Freie und informierten die Feuerwehr. Der Brand in einer Sauna im Keller konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Eine Brandursache ist hier noch nicht bekannt. Die Sauna sei seit Jahren nicht mehr in Betrieb gewesen. Es wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.
Medienrückfragen bitte an:
Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell