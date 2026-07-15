Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Diebstahl aus Zustellerfahrzeug - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 14.07.2026, gegen 11.00 Uhr, begab sich ein unbekannter Mann an ein in der Palmstraße stehendes, nicht verschlossenes Zustellerfahrzeug eines Paketdienstes, öffnete ein Paket und entnahm die darin befindlichen Gegenstände. Ein Zeuge machte den Zusteller darauf aufmerksam und der Zusteller sprach den unbekannten Mann an. Der unbekannte Mann gab daraufhin einige der entwendeten Gegenstände zurück und ergriff zu Fuß die Flucht. Der Zusteller verfolgte den Unbekannten über die Turmstraße und brach in der Kirchstraße die Verfolgung ab. Während der Verfolgung versprühte der Unbekannte mehrfach mutmaßlich Pfefferspray in Richtung des Zustellers, ohne diesen zu treffen.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlanke Statur, schwarze Haare, seitlich kurz, trug eine Sonnenbrille, ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose sowie schwarze Badeslipper mit weißen Streifen. Der Unbekannte führte einen Rucksack mit sich.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können.

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