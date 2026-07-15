POL-FR: Weil am Rhein: Geldwechselautomat an SB-Waschanlage aufgebrochen

Freiburg (ots) - Am Sonntagabend, 12.07.2026, kam es gegen 17:30 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen zu einem Flächenbrand im Albbrucker Ortsteil Buch. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine etwa ein halber Hektar große Fläche mit abgemähtem Heu in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand der ...

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