POL-FR: Weil am Rhein: Geldwechselautomat an SB-Waschanlage aufgebrochen
Freiburg (ots)
Am Dienstag, 14.07.2026, kurz vor 02.30 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft an einer SB-Waschanlage im Rennemattenweg einen Geldwechselautomaten auf und entwendete das darin befindliche Geldbehältnis. Zudem wurde ein Automat der SB-Hundewaschanlage aufgehebelt und daraus ebenfalls das Geldbehältnis entwendet. Der Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden.
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