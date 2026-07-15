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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Geldwechselautomat an SB-Waschanlage aufgebrochen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 14.07.2026, kurz vor 02.30 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft an einer SB-Waschanlage im Rennemattenweg einen Geldwechselautomaten auf und entwendete das darin befindliche Geldbehältnis. Zudem wurde ein Automat der SB-Hundewaschanlage aufgehebelt und daraus ebenfalls das Geldbehältnis entwendet. Der Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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