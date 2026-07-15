Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Einbruch in Mehrfamilienhaus - zwei hochwertige Fahrräder entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Vermutlich über die Tiefgarage drangen zwischen Sonntag, 12.07.2026 und Dienstag, 14.07.2026 Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Himmelreichstraße ein. Über die Verbindungstüre wurde der Kellerbereich betreten, ein Kellerabteil gewaltsam geöffnet und daraus zwei hochwertige Fahrräder entwendet. Bei einem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Rennrad, Trek Domane AL 5 Gen4, bei dem zweiten Fahrrad um ein Propain Hugene Mountainbike in raw Glanz. Der Diebstahlschaden beläuft sich gesamt auf rund 7.500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, welche im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Himmelreichstraße gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/tb

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