Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Mann angeblich angefahren - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein 27-Jähriger am Samstagabend im Bereich des Uferwegs verletzt worden ist, hat die Verkehrspolizei Kißlegg Ermittlungen wegen des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Der Mann hatte sich kurz vor 22 Uhr nach einem Streit zu Fuß von seiner Arbeitsstelle im Uferweg entfernt und gibt der Polizei gegenüber an, in der Folge von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker angefahren worden zu sein. Dabei erlitt er leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Ungereimtheiten bei der Schilderung des angeblichen Unfallhergangs fest und schließen nicht aus, dass der 27-Jährige auch ohne Fremdbeteiligung gestürzt sein könnte. Personen, die den etwaigen Unfallhergang oder einen Sturz des Mannes beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 bei den Ermittlern zu melden.

Meßkirch

Frau erleidet bei Kollision mit Lkw schwerste Verletzungen

Eine 20-jährige Opel-Fahrerin ist am Montagmorgen bei einer Frontalkollision mit einem Sattelzug schwerst verletzt worden. Die Frau war gegen 5.15 Uhr auf der B 311 von Heudorf in Richtung Meßkirch unterwegs, als sie mit ihrem Wagen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte sie frontal in den Lkw eines 34-Jährigen, der noch auszuweichen versuchte und im Bankett zum Stehen kam. Der Opel überschlug sich in der Folge und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 20-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem total beschädigten Wagen geborgen. Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte in eine Klinik. Der 34-Jährige blieb unverletzt. Sowohl am Opel als auch an der Sattelzugmaschine entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 60.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße bis gegen 10 Uhr voll gesperrt.

Krauchenwies

Männer verletzen sich bei handgreiflichem Streit gegenseitig

Bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnunterkunft in der Straße "Am Bahnhof" haben sich am Freitagabend zwei 27 und 31 Jahre alte Männer gegenseitig verletzt. Die beiden alkoholisierten Männer waren gegen 21 Uhr in Streit geraten, woraufhin der 31-Jährige seinen Kontrahenten gewürgt und geschlagen haben soll. Im weiteren Verlauf soll der Ältere den 27-Jährigen festgehalten, mehrfach gebissen und mit einem Küchenmesser leicht verletzt haben. Der Jüngere konnte sich aus dem Griff befreien und soll seinerseits mit einem Gürtel auf den Kopf des 31-Jährigen eingeschlagen haben. Dieser erlitt dabei Platzwunden und Hämatome. Die Polizei, die mit mehreren Streifenwagenbesatzungen anrückte, nahm den 31-Jährigen vorläufig fest. Beide Männer wurden in einer Klinik medizinisch versorgt. Der 31-Jährige musste die Nacht in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier Sigmaringen verbringen. Sowohl der 27-Jährige als auch der 31-Jährige müssen sich nun strafrechtliche wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Bad Saulgau

Unbekannte entfernen Schachtdeckel

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen insgesamt sieben Schachtdeckel in der Friedrich-List-Straße entfernt und offenbar entwendet. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau wurden kurz nach 8.30 Uhr von einem Verkehrsteilnehmer auf die fehlenden Schachtabdeckungen aufmerksam gemacht. Die Polizisten ermitteln nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bitten Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Pfullendorf

Fahrzeugbrand

Beim Brand eines Fahrzeugs in der Konrad-Heilig-Straße ist am Freitagmittag Sachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro entstanden. Im Motorraum eines abgestellten Mercedes brach gegen 12 Uhr mutmaßlich aufgrund eines technischen Defektes ein Feuer aus, das an dem Wagen wirtschaftlichen Totalschaden verursachte. Ein Fiat, der daneben geparkt war, wurde durch die Flammen ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Auch die Fassade eines daneben befindlichen Gebäudes wurde durch die Hitze- und Rauchentwicklung erheblich beschädigt. Die Polizei evakuierte die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnhauses vorübergehend. Dabei erlitt eine Frau einen Schock und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Weitere Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand und musste dabei unter anderem die Fassade des Hauses öffnen.

Pfullendorf

Gegen Verkehrszeichen geprallt - Fahrer unter Alkoholeinwirkung und ohne Führerschein

Mehrere Strafanzeigen kommen auf einen 36-Jährigen zu, der am Samstagnachmittag einen Verkehrsunfall verursacht und in der Folge das Weite gesucht hat. Der Mann prallte gegen 15.45 Uhr mit seinem Fiat beim Abbiegen in die Metzgergasse gegen ein Verkehrszeichen, das dadurch verbogen wurde. Ohne den Schaden zu melden, fuhr der 36-Jährige weiter. Ein Zeuge, der den Verkehrsunfall beobachtet hatte, informierte die Polizei. Die Beamten konnten den 36-Jährigen wenig später an der Halteranschrift antreffen. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher über zwei Promille intus hatte und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der 36-Jährige musste die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Er wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

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