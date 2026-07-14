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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grafenhausen: Einbruch im Industriegebiet

Freiburg (ots)

In der Zeit von Sonntag, 12.07.2026, 8:30 Uhr bis Montag, 13.07.2026, 7:00 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam in eine Betriebsgebäude in der Gewerbestraße in Grafenhausen und entwendeten Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Zum Abtransport muss ein Fahrzeug verwendet worden sein. Der Polizeiposten Bonndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges in der Gewerbestraße wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoaufzeichnungen zu sichten und verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei zu melden. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07703 9325 0 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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