Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Schwerer Verkehrsunfall- Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Montag, 13.07.2026, kam es gegen 15:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L163 zwischen den Klettgauer Ortsteilen Riedern am Sand und Bühl. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der 59 Jahre alte Fahrer eines Subarus mit Anhänger aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte dort zunächst frontal mit einem Nissan und im weiteren Verlauf mit einem dem Nissan folgenden SUV. Durch die Kollision wurden der Subaru-Fahrer und die 52-jährige Nissan-Fahrerin schwer verletzt. Die Insassen im SUV im Alter von 15 und 55 Jahren wurden leicht verletzt. Die Nissan-Fahrerin musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die übrigen Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Alle Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mindestens 40.000 Euro geschätzt. Die L 163 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis zum Abschluss der Reinigungsarbeiten bis 19:30 Uhr voll gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Freiwillige Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei vor Ort im Einsatz. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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