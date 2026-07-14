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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: E-Mountainbike aus Keller entwendet

Freiburg (ots)

Am Samstag, 11.07.2026, in dem Zeitraum zwischen 00.00 Uhr bis 09.30 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft Zugang in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße, brach ein Kellerabteil auf und entwendete aus diesem ein E-Mountainbike der Marke Giant. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 4.000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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