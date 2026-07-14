POL-FR: Maulburg: E-Mountainbike aus Keller entwendet

Freiburg (ots) - Beim Wenden eines Pkws in der Friedrichstraße kam es am Montag, 13.07.2026, gegen 23.35 Uhr, zu einem Unfall mit Beteiligung eines E-Scooters. Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer fuhr vom Fahrbahnrand an und wollte auf der Friedrichstraße wenden. Dabei kollidierte er mit einem auf der Friedrichstraße fahrenden 17-jährigen Fahrer eines E-Scooters. Der ...

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