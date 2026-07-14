POL-FR: Maulburg: E-Mountainbike aus Keller entwendet
Freiburg (ots)
Am Samstag, 11.07.2026, in dem Zeitraum zwischen 00.00 Uhr bis 09.30 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft Zugang in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße, brach ein Kellerabteil auf und entwendete aus diesem ein E-Mountainbike der Marke Giant. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 4.000 Euro.
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