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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Farbschmierereien im Stadtgebiet - Tatverdächtiger auf frischer Tat festgenommen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 12.07.2026, gegen 04.30 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei einen Mann mit, welcher in der Kapuzinerstraße gerade ein Graffiti auf die Wand eines Einkaufscenters sprühen würde. Beim Erblicken der Polizeistreife ergriff der Mann zu Fuß die Flucht. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der Mann eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Der Mann wehrte sich gegen die Festnahme und leistete Widerstand. Nach einer Durchsuchung des 23-jährigen Tatverdächtigen sowie seiner mitgeführten Sachen wurden mehrere Gegenstände, darunter unter anderem mehrere Spraydosen, als Beweismittel sichergestellt. Weitere Ermittlungen ergaben einen mutmaßlichen Tatzusammenhang mit einem großflächigen Graffiti, welches in der Nacht von Freitag auf Samstag (10./11.07.2026) auf eine Fassade eines Hauses in der Friedrichstraße in Oberrheinfelden aufgesprüht wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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