Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Diebstahl eines Stromkabels führt zu Feuerwehreinsatz - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 10.07.2026, bis Sonntag, 12.07.2026, entwendeten bislang unbekannte Täter ein Stromkabel von einer Baustelle in der Grünstraße in Waldkirch.

Durch den Diebstahl fiel eine Pumpe aus, die zur Ableitung von Abwasser benötigt wurde. In der Folge trat Wasser aus und gelangte auf angrenzende Wohngrundstücke, weshalb die Feuerwehr zum Einsatz kam.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel.: 07681-4074-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Grünstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Stromkabels geben können.

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