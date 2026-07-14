Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Zwei Unbekannte überfallen Senior - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 11.07.2026, gegen 19:15 Uhr ereignete sich in der Breisacher Straße, nahe der Universitätskliniken auf Höhe einer Kirche, im Freiburger Stadtteil Stühlinger ein Raub, bei dem zwei Unbekannte einen 70 Jahre alten Mann überfallen haben.

Der Geschädigte sei nach einem Einkauf an dessen Wohnanschrift in unmittelbarer Nähe zu einem dort befindlichen Kindergarten zurückgekehrt. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich nach derzeitigen Erkenntnissen zwei Unbekannte im Bereich des Grundstückes des Geschädigten auf. Als der 70-Jährige sein Anwesen betrat, seien ihm die beiden Unbekannten gefolgt und hätten diesem im Hausflur unvermittelt mit Pfefferspray angegriffen. Die beiden Täter hätten noch vor Ort eine Tasche des Geschädigten durchsucht und flüchteten anschließend ohne Beute vom Tatort in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte wurde bei dem Überfall leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden.

Die beiden gesuchten Täter wurden wie folgt beschrieben:

1. Personenbeschreibung:

- männlich, - ca. 30 Jahre alt, - etwa 170 cm groß, - kurze schwarze Haare, - trug eine dunkle Jeanshose, dunkle Schuhe und ein dunkles T-Shirt, - sprach gebrochenes Deutsch.

2. Personenbeschreibung:

- männlich, - ebenfalls etwa 30 Jahre alt, - ca. 176 cm groß, - schwarze Haare, - trug durchweg schwarze Kleidung.

Beide Täter sollen laut dem Geschädigten einen dunklen Hautteint, einen unrasierten Mehrtagebart und eine normale Statur besessen haben. Die beiden hätten sich jeweils mit zwei schwarzen, älteren Herrenrädern am Tatort aufgehalten, wobei sich auf einem Fahrrad ein mittelgroßes Paket befunden haben soll. Eines der Fahrräder wurde nach dem Vorfall am Tatort zurückgelassen.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel. 0761 882-2880) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen insbesondere im Bereich des genannten Kindergartens sowie der Kirche gemacht und/ oder Hinweise zu den gesuchten Tätern geben können.

ak

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